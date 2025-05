Sławomir Mentzen nie daje o osobie zapomnieć. Jeszcze wczoraj poinformował, że we wtorek w południe ogłosi decyzję ws. poparcia w II turze wyborów prezydenckich. Tymczasem rano... zaprosił Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego do rozmowy na jego kanale na YouTube.

"Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie" – zaproponował.

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej.

– To poważny kandydat i poważna oferta, ponieważ chce rozmawiać o przyszłości Polski przed przekazaniem oficjalnego poparcia. Wielu jego wyborców już pojawia się na moich spotkaniach. To jest konkretna oferta i dobry kierunek. Powinienem porozmawiać z liderem Konfederacji – powiedział Karol Nawrocki na wtorkowej konferencji prasowej, odnosząc się do tej propozycji.