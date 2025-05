O śmierci Piotra Huberta Langforta poinformowała jego przyjaciółka Elżbieta Czabator, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony". "Dziś w nocy (...) do domu Ojca odszedł nasz przyjaciel Piotr Hubert Langfort. Niech dobry Pan Bóg poprowadzi go do Raju. O pogrzebie powiadomimy. (...) Żegnaj przyjacielu" – napisała na Instagramie w sobotę. Langfort miał 67 lat.