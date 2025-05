Tomasz Jakubiak zapisał się w historii jako bardzo pogodny i chętny do pomocy człowiek. Szersza publiczność poznała go także jako uzdolnionego kucharza, który był jurorem w programie "Masterchef" oraz autora książek z przepisami. W ubiegłym roku u Jakubiaka zdiagnozowano niezwykle rzadki i ciężki do wyleczenia nowotwór jelit i dwunastnicy. Przez kolejne miesiące 40-latek systematycznie relacjonował swoją walkę z chorobą na Instagramie. Mnóstwo Polaków szczerze kibicowało mu w powrocie do zdrowia.