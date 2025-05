Sławomir Mentzen , który w I turze wyborów prezydenckich 2025 był trzeci pod względem oddanych głosów przez wyborców, zaprosił do siebie na rozmowę Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego , aby ci "przekonali do siebie jego wyborców". Kandydat PiS już kilka dni temu zawitał na jego youtubowy kanał. W minioną sobotę 24 maja przyszedł czas na jego kontrkandydata.

Co Mentzen i Trzaskowski robili po debacie? Jest wideo

Kulisy zaskakującego i już nieoficjalnego finału debaty zdradził Mentzen. "Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" – stwierdził w serwisie X.