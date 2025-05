Kandydat KO twardego elektoratu partii Mentzena i Bosaka i tak do siebie nie przekona. Nie mógł jednak odpuścić okazji do pokazania się przed szeroką publicznością. Zaskoczył zresztą gospodarza rozmowy i odmówił podpisania przez niego ośmiopunktowej deklaracji programowej.

Przy okazji rozmowy wyszło na jaw, że Mentzen nie do końca dobrze przygotował swoje słynne osiem pytań, co udowodnił właśnie Trzaskowski. Skoncentrujmy się na najbardziej dobitnych przykładach.

Mentzen zapytał o rzecznika osób LGBT i wskazał na... rudych

Momentami ta rozmowa była absurdalna. Sławomir Mentzen pytał na przykład o to, dlaczego w Warszawie powołano rzecznika osób LGBT, podczas gdy dyskryminowanych jest wiele innych grup.

Nie będziemy mieli euro, nawet jeślibyśmy chcieli

Jeden z ważnych dla lidera Konfederacji tematów to wprowadzenie euro. O tym mówi jeden z punktów jego deklaracji. Mentzen wyraźnie sugerował, że Trzaskowski mógłby być za wprowadzeniem euro.

Przede wszystkim musielibyśmy spełniać tzw. kryteria konwergencji. To warunki, które muszą być spełnione, aby kraj mógł przystąpić do strefy euro. Chodzi na przykład o stabilność cen, zdrowy stan finansów publicznych, stabilny kurs walutowy oraz konwergencję długoterminowych stóp procentowych. Polska tych warunków po prostu nie spełnia.

Nikt nie zakaże płacenia gotówką

"Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego" – brzmi jeden z punktów programowych Mentzena . Karol Nawrocki nie miał żadnych problemów z przyklaśnięciem temu punktowi. Mocno różniący się od niego poglądami Rafał Trzaskowski również. No bo który kandydat powie, że nie będzie stał na straży polskiego złotego?

A przy okazji: nie istnieją poważne plany zastąpienia gotówki jakąś inną formą płatności. Gotówką można obracać do pewnych limitów, powyżej pewnych sum można robić tylko przelewy. Powód jest jasny, chodzi o uniemożliwienie prania pieniędzy.

Wolność głoszenia poglądów? Oczywiście

"Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją" – brzmi kolejny punkt deklaracji Mentzena. Nie znam nikogo, kto nie podpisałby się pod tym postulatem. Tym bardziej że nie można przecież zakazywać czegoś, co jest zgodne z ustawą zasadniczą. Byłoby to dość nielogiczne.

Nikt nie chce wysyłać wojsk na Ukrainę

"Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy" – to jeden z ważniejszych dla Mentzena punktów. Ale – jak zauważył Trzaskowski – nikt takich planów nie ma. A jeśli Ukraina weszłaby do NATO i/lub UE (co na razie jest w perspektywie wielu lat nierealne) sytuacja mogłaby się zmienić.