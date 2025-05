Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szczawa w województwie małopolskim opublikowała informację o wyborach. Wprost napisano, że należy głosować na Karola Nawrockiego. "Chrześcijanin może z czystym sumieniem głosować tylko na kandydata, który nie deklaruje sprzeciwu wobec prawa Bożego. Na podstawie osobistych deklaracji obu kandydatów, jedynym, który spełnia to kryterium, jest Karol Nawrocki" – głosi instrukcja księdza proboszcza. Nie zabrakło też zdecydowanej opinii o Rafale Trzaskowskim. Oceniono, że kandydat KO sprzeciwia się "prawu Bożemu zawartemu w Dekalogu i Objawieniu Bożym". Jak czytamy w komunikacie parafii, "ważą się losy naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce". Ale to nie wszystko. Dodano, że z tego, czy i na kogo zagłosujemy, "przyjdzie nam zdać sprawę przed Bogiem w godzinę sądu".