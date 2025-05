Kryszak oberwał za swój występ w Sopocie

Odbiór występu Kryszaka spotkał się z mieszanymi reakcjami internautów. Niektórzy nie zgodzili się z wykonawcą, że ponoć "nie było tutaj agitacji politycznej". "Polsat Hit Festiwal 2025 – co to miało być? Zamiast koncertu, kabaret polityczny. Wyśmiewanie jednego kandydata, pytania do widzów: 'Na kogo głosujecie?'. Serio? To nie rozrywka, to żenująca propaganda. Polsat chyba pomylił festiwal z wiecem wyborczym" – napisał jeden z użytkowników pod fragmentem wideo z festiwalu.