Przegląd koncertów plenerowych. Fot. Lukasz Kalinowski/East New // Fot. Instagram / Daria Zawiałow

Polsat Hit Festiwal 2025: 23-25 maja, Sopot

Jedną z najbliższych imprez muzycznych jest Polsat Hit Festiwal. W Operze Leśnej w Sopocie wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie rozpocznie się 23 maja. To właśnie tego dnia zaplanowano jubileuszowy koncert zespołu Feel na czele z Piotrem Kupichą oraz występ Kai, która świętuje 30-lecie wydania swojej przełomowej płyty pt. "Kamień".

Na sopockiej scenie wybrzmi także piosenka "Gaja" w wykonaniu Justyny Steczkowskiej, która niedawno reprezentowała nasz kraj na Konkursie Piosenki Eurowizji. Będzie można także posłuchać Wiktora Dydułę, bryskę, Lanberry i Tribbsa, Oscara Cymsa, Vix.Na i Smolastego.

Drugi dzień festiwalu (24 maja) upłynie pod znakiem niezapomnianych hitów sprzed lat. Część wieczoru zatytułowaną "Gdzie się podziały tamte prywatki?" uświetnią występy takich artystów jak: Edyta Górniak, Kuba Badach, Mietek Szcześniak, Roxie Węgiel, Urszula, Doda, Jeden Osiem L oraz zespołu IRA.

Specjalny koncert dadzą także: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z okazji 50-lecia współpracy. Przypomną wówczas swoje największe przeboje, takie jak "Być kobietą" czy "Odkryjemy miłość nieznaną". Na zakończenie wieczoru zaplanowano prezentację nowych aranżacji ponadczasowych przebojów Seweryna Krajewskiego w ramach wyjątkowego projektu "Krajewski by Krajewski". Chętni posłuchają m.in. Melę Koteluk, Marylę Rodowicz, Zofię Nowakowską oraz Andrzeja Lamperta.

25 maja będzie w Sopocie świętem kabaretów. Na scenie pojawią się najpopularniejsze formacje w tym: Neo-Nówka, Kabaret Młodych Panów, Ani Mru-Mru, a także Jerzy Kryszak. Bilety na sopocki festiwal organizowany przez stację Polsat można kupić na stronie biletyna.pl. Ceny zaczynają się od 105 zł za jedną wejściówkę.

Orange Warsaw Festival: 30-31 maja, Warszawa

Ale to nie koniec hucznych imprez w tym miesiącu. Kolejny będzie Orange Warsaw Festival. Dokładnie 30 i 31 maja stołeczny Tor Wyścigów Konnych na Służewcu zamieni się w tętniące muzyką i pozytywną energią miasteczko, w którym spotkają się kultowi wykonawcy popu, hip-hopu i elektroniki.

Głównymi gwiazdami będą Charli XCX i Chappell Roan. Ponadto na warszawskiej festiwalowej scenie wystąpią: ikona brytyjskiego indie-popu – Marina, mistrz brzmień UK garage i house – Jamie xx oraz dwukrotna laureatka Kryształowego Mikrofonu na Eurowizji – Loreen.

Swój koncert da również Bladee – tajemniczy szwedzki artysta z Drain Gang, który stworzył własny gatunek muzycznej melancholii. Nie zabraknie też mocnych polskich artystów i artystek: Szczyla, Chivasa, Margaret, Bambi, Kubana i Sary James. Za karnet na dwa dni Orange Warsaw Festivalu trzeba w tym roku zapłacić 659 zł, a za bilet jednodniowy 439 zł.

Mystic Festival: 4-7 czerwca, Gdańsk

Na mapie letnich festiwali znajdzie się też coś specjalnego dla fanów muzyki metalowej. Na terenie Gdańskiej Stoczni w dniach 4-7 czerwca odbędzie się Mystic Festival 2025. Organizatorzy szykują aż pięć scen (Main Stage, Park Stage, Shrine Stage, Desert Stage i Sabbath Stage), które zapełnią kultowe metalowe kapele.

Wystąpią m.in: King Diamond, Sepultura, In Flames, Bullet For My Valentine, Opeth, W.A.S.P., Apocalyptica, Suicidal Tendencies, Cradle Of Filth, Turbonegro, Jerry Cantrell i Exodus. 3-dniowy karnet kosztuje 934 zł, a 4-dniowy 1 350 zł.

Festiwal w Opolu: 12-15 czerwca

To będzie już 62. odsłona Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tamtejszym amfiteatrze znów zaprezentują się zarówno dobrze znani artyści, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę.

Oto dokładny plan festiwalu:

12 czerwca (czwartek) zaplanowano konkurs pt. " Debiuty " . Poznamy nowych wykonawców. O głosy jury i publiczności powalczą: Monika Kowalczyk, CIENIU, Siostry Kafar, Daniel Godson, Daria Adamczewska, Soulish, Stasiek Kukulski, Julia Tkacz i Maks Tachasiuk. W drugiej części opolską sceną zawładną wykonawcy hip-hopu . TVP pokaże widowisko "Hip-hop. Jedno podwórko". Swoje numery zaprezentują m.in. O.S.T.R., GrubSon czy Kukon. (czwartek) zaplanowano. Poznamy nowych wykonawców. O głosy jury i publiczności powalczą: Monika Kowalczyk, CIENIU, Siostry Kafar, Daniel Godson, Daria Adamczewska, Soulish, Stasiek Kukulski, Julia Tkacz i Maks Tachasiuk. W drugiej części opolską sceną zawładną wykonawcy. TVP pokaże widowisko "Hip-hop. Jedno podwórko". Swoje numery zaprezentują m.in. O.S.T.R., GrubSon czy Kukon. 13 czerwca (piątek) też rozpocznie się od konkursu – "Premiery" , ale tym razem nowymi kawałkami pochwalą się znani już na polskiej scenie artyści m.in. Bovska, Dominik Dudek, Patrycja Markowska, Paulla, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Sound ‘n’ Grace, Mateusz Ziółko, Katarzyna Żak i Ania Iwanek. 14 czerwca (sobota) przeniesie widzów do przeszłości, kiedy to podczas koncertu " Zróbmy więc prywatkę" powrócą największe przeboje lat 80.– To będą przeboje, przy których bawi się do dziś kilka pokoleń Polaków. Z jednej strony chcemy uświetnić pamięć Ryszarda Poznakowskiego, który z (sobota) przeniesie widzów do przeszłości, kiedy to podczas koncertu "powrócą największe przeboje lat 80.– To będą przeboje, przy których bawi się do dziś kilka pokoleń Polaków. Z jednej strony chcemy uświetnić pamięć Ryszarda Poznakowskiego, który z festiwalem w Opolu był niesamowicie związany. To także czas na jubileusze: w tym roku mija 45 lat od wygrania KFPP przez Izabelę Trojanowską piosenkami "Tyle samo prawd i ile kłamstw" i "Wszystko, czego dziś chcę". Iza wykona te utwory w towarzystwie muzyków z Budki Suflera. Finałem koncertu będzie odśpiewanie utworów Felicjana Andrzejczaka – zdradził szczegóły koncertu Marek Sierocki podczas konferencji. 15 czerwca w Opolu Jacek Cygan będzie miał swoje święto. Poprowadzi koncert pt. " Trzy ćwiartki Jacka Cygana – urodziny". Usłyszymy największe przeboje, których autorem jest jubilat m.in. "Wypijmy za błędy", "Dary losu" czy "Życie jest nowelą". Na finał ostatniego festiwalowego dnia zaplanowano koncert " Małe tęsknoty ", dedykowany twórczości zmarłego rok temu Tadeusza Woźniaka oraz Wojciecha Trzcińskiego .

Sprzedaż biletów na opolski festiwal rusza 22 maja na stronie ncpp.opole.pl.

Festiwal Zorza Dawida Podsiadły, kilka terminów i kilka lokalizacji

Dawid Podsiadło po fantastycznej trasie stadionowej postanowił pójść o krok dalej i... organizuje w tym roku festiwal, któremu nadał tytuł Zorza. Wydarzenie zacznie się 6-7 czerwca w Poznaniu, potem zawita do Wrocławia (27-28.06), Warszawy (11-12.07), Krakowa (25-26.07), Gdańska (15-16.08) i Katowic (29-30.08).

Piosenkarz zaśpiewa z Kaśką Sochacką ich nowe piosenki ze świeżo wydanej płyty "tylko haj". Do współpracy przy festiwalu Podsiadło zaprosił też Artura Rojka, z którym ma wykonać hitowe piosenki zespołu Myslovitz. W line-upie pojawiły się też koncerty braci Kacperczyk z Kukonem, Sokoła z Fiszem i Emade, Korteza czy Pauliny Przybysz, która zagra piosenki Bajmu.

Aby uczestniczyć w festiwalu Zorza, trzeba kupić bilet, którego cena waha się od 300 do nawet 600 zł.

Męskie Granie 2025, różne lokalizacje i terminy

Letni sezon koncertowy nie może obyć się bez kolejnej edycji Męskiego Grania. W 2025 roku za hymn odpowiada Krzysztof Zalewski i zespół T. Love. Pierwszy koncert wystartuje 27 czerwca w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu, a ostatni 23 sierpnia na Lotnisku Bemowo w Warszawie.

Na głównej scenie wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, T. Love, Mrozu, Myslovitz, Natalia Szroeder, The Dumplings Orkiestra, Brodka, Błażej Król, Kwiat Jabłoni, John Porter – Helicopters ’45, Kacperczyk, Kortez, Paktofonika, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta i projekt Lady Pank Gra Pierwszą Płytę.

Bilety na trasę koncertową można kupić za pośrednictwem serwisu eBilet.pl. Na karnet jednodniowy trzeba wydać 289 zł, a za dwudniowy – 489 zł. Pełen line-up znajdziecie tutaj. Oto jak prezentują się daty i miejsca tegorocznych koncertów w ramach Męskiego Grania:

27-28 czerwca 2025 (Amfiteatr pod Grojcem, ŻYWIEC) 11-12 lipca 2025 (Park Cytadela, POZNAŃ) 18-19 lipca 2025 (Polsat Plus Arena, GDAŃSK) 25-26 lipca 2025 (EPSD Aeroklub Szczeciński, SZCZECIN) 1-2 sierpnia 2025 (Polach Marsowe, WROCŁAW) 8-9 sierpnia 2025 (Muzeum Lotnictwa, KRAKÓW) 22-23 sierpnia 2025 (Lotnisko Bemowo, WARSZAWA)

Open’er Festival, 2-5 lipca, Gdynia

Jednym z najpopularniejszych i największych plenerowych wydarzeń muzycznych w Polsce jest Open'er Festival. W tym roku – dokładnie w dniach 2-5 lipca – na lotnisko Gdynia-Kosakowo przybędzie wiele znanych gwiazd zza granicy. Furorę już zrobiła sama wiadomość o koncercie Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong oraz Camili Cabello. Dokładny "rozkład" występów prezentuje się następująco:

Środa, 2 lipca – Jorja Smith , Gracie Abrams, Gigi Perez, Schoolboy Q, Raye, Massive Attack, Magdalena Bay, Maribou State, Rufus du Sol , Wunderhorse, Fcukers, Cinnamon Gum Czwartek, 3 lipca – Future, J Balvin, Lola Young, David Kushner , Tyla, Caribou, Nine Inch Nails, Zaho de Sagazan, Jan-rapowanie, Igo , Antony Szmierek, Postman and the Real Fake Band Piątek, 4 lipca – Muse, Peso Pluma, FKA Twigs, BigXthaPlug, Justice , Mother Mother, Nemzzz, St. Vincent, Dean Lewis, Bambi , A. G. Cook, Neil Frances present Club NF, BSK Sobota, 5 lipca – Camila Cabello, Linkin Park , Arca, Doechii, Molchat Doma, JPEGMafia, Brutalismus 3000, Samara Cyn, Kuban, Hubert.

Bilety na Open'er Festival 2025 można kupić w różnych wariantach:

karnet czterodniowy – 1089 zł karnet czterodniowy z miejscem na polu namiotowym – 1359 zł karnet dwudniowy (piątek, sobota) – 799 karnet dwudniowy (piątek, sobota) z miejscem na polu namiotowym – 979 zł bilet jednodniowy – 519 zł.

Łódź Summer Festival, 25-27 lipca

W koncertowej "ofercie" tego lata będzie też coś dla tych, którzy poszukują darmowych koncertów. Wstęp na Summer Łódź Festival 2025, który wyznaczono na 25, 26 i 27 lipca, jest zupełnie bezpłatny i nie ma tu żadnych haczyków. Impreza będzie miała miejsce na Łodzkich Błoniach (ul. Konstantynowska 96).

I tak w piątek 25 lipca zaśpiewają:

Kult Bambi Shaggy Cool Kids of Death (zagrają jeden z pożegnalnych koncertów) Tomasz Makowiecki (Scena Namiotowa)

W sobotę (26 lipca) przed publicznością wystąpią:

Louis Tomlinson Mrozu Doda T. Love Ich Troje / Michał Wiśniewski (Scena Namiotowa) Skalpel (Scena Namiotowa)

W niedzielę (27 lipca) sceną zawładnie:

Sobel Oki London Grammar Coma Tatiana Okupnik Lia Sky

Koncert Darii Zawiałow, 7 września, Warszawa

"Wisienką na torcie" tegorocznych koncertów plenerowych będzie show, do którego już szykuje się Daria Zawiałow. Piosenkarka po sukcesie swojego albumu "Dziewczyna pop" nieco wycofała się z życia publicznego. Ogłosiła jednak, że wróci 7 września na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie.

"Jak już dobrze wiecie – będzie to jedyny koncert w tym roku. W kolejnym – 2026 roku – nie będzie już żadnego koncertu. Znikam sobie na dłużej (egzamin na prawko coraz bliżej)" – dodała w ostatnim poście na Instagramie. W koncercie mają także wziąć udział wyjątkowi goście.

Zawiałow podkreśliła jednocześnie, że nie będzie jej na żadnym festiwalu. "Nie mamy w rękawie kolejnych dat [...]. Nie wyskoczymy nigdzie z tortu w przyszłym roku. Żeby potem nie było, że Darka nie mówiła – Darka mówi – to jedyna taka okazja w ciągu najbliższych dwóch lat, chodźcie" – zaprosiła i dodała, że sprzedaż biletów ruszy w czwartek (22 maja) na ebilet.pl.

W najbliższych miesiącach szykuję się więc naprawdę wiele muzycznych wydarzeń, na które warto się wybrać.