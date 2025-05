Prezenty na Dzień Matki last minute – co kupić bez wychodzenia z domu? Fot. Pexels

Prezenty na Dzień Matki last minute – co kupić bez wychodzenia z domu?

1. Voucher na Booksy – od paznokci po botoks

Kiedy nie wiesz, czy mama woli masaż stóp, hybrydę, czy nowy kolor włosów – wręcz jej... wszystko naraz. Booksy to beauty-Netflix – od relaksu po rewitalizację. Wybierasz voucher, wysyłasz mailem albo drukujesz i wkładasz do koperty z napisem: "czas na dzień tylko dla siebie". Możesz też wręczyć go... na talerzyku z czekoladkami. Estetyka + cukier = sukces.

2. Czytelniczy raj online – e-booki i audiobooki

Jeśli twoja mama kocha czytać, ale nie lubi nosić ciężkich książek w torebce – czas na subskrypcję do Storytel, Audioteki albo Legimi. Działa jak Spotify, tylko zamiast piosenek – Remigiusz Mróz. Wręczasz? Napisz własnoręcznie kartkę z hasłem do logowania i listą "Twoich pierwszych 5 tytułów, które pokochasz, Mamo".

3. Karta podarunkowa z Żabki – Netflix, Amazon i nie tylko

To nie żart – Żabka stała się oficjalnym centrum prezentowym last minute. Karty podarunkowe do Netflixa, Spotify, Allegro czy Amazona kupisz przy kasie, razem z drożdżówką i jogurtem. Włóż ją do kartki DIY z napisem: "Twoje serialowe all-inclusive, Mamo". 10 punktów za styl, 100 za praktyczność.

4. Voucher do kina, teatru albo opery

Jeśli wiesz, że twoja mama to kulturalny zwierz, sprezentuj jej kulturalne wyjście z klasą. Wiele instytucji ma vouchery online – kupujesz, drukujesz i gotowe. Możesz dorzucić list: "To bilet na randkę z kulturą. Ty wybierasz, ja towarzyszę".

5. Kolacja zamówiona do niej – zjedzona razem lub solo

Nie możesz być z mamą? Nie szkodzi – zamów jej ulubione danie z lokalnej restauracji, opłać wcześniej, dorzuć liścik w uwagach do dostawy ("Mamo, kocham Cię bardziej niż ten makaron". Jeśli jesteście w jednym mieście – przyjdź z kolacją i butelką wina. Zjecie, pogadacie, może nawet obejrzycie coś na Netfliksie. Razem. I o to chodzi.

Nie wiecie co włączyć? Ola Gersz z naTemat przygotowała idealną na ten moment filmową listę: Nie cofną się przed niczym, aby ochronić swoje dzieci. Oto sześć filmowych matek-twardzielek

6. Kwiaty z dostawą dziś – klasyka z internetu

Bukiet na ostatnią chwilę? Żaden problem – Poczta Kwiatowa, Euroflorist i inne serwisy dowożą nawet w kilka godzin. Wybierasz, klikasz, płacisz, gotowe. Ale nie każda mama lubi kwiaty na chwilę...

7. Roślina doniczkowa – bukiet, który nie umiera

Jeśli masz czas wyskoczyć do najbliższego marketu, Castoramy, Obi, Ikei czy kwiaciarni – kup roślinę doniczkową. Może to być modna monstera, uroczy sukulent, albo zioła do kuchni. Ekologicznie, praktycznie, z klasą.

Podsumowując: mama nie musi wiedzieć, że to last minute

Najważniejsze, że pamiętasz. Nawet jeśli prezent kupujesz dziś o 16:59. Wręcz go z sercem, od siebie, z pomysłem. Bo dla mamy najważniejsze nie jest "co" – tylko "od kogo" i "jak".