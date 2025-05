Krótkie wierszyki – dzień Matki 2025

"Mama to skarb, co serce rozgrzewa, Jej miłość zawsze drogę mi prześwietla. W ramionach jej czułość, jak ciepły promień słońca, Dziękuję, Mamo, za wszystko – za każdy dzień życia i końca". "Wymaluję na laurce czerwone serduszko, Ptaka, co ma złote piórko i kwiaty w dzbanuszku. Żyj mamusiu moja miła sto lat albo dłużej! Bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci służy!"