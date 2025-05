Skarbówka ma gorący okres przez donosy. Kontroluje auta, którymi goście przyjechali na komunie

Maj to nie tylko czas komunii, ale też wzmożonych kontroli urzędów skarbowych. To właśnie wtedy wielu "troskliwych" bliskich zgłasza anonimowe donosy, bo ktoś np. ma nowe auto, a teoretycznie nie powinno go na nie stać. Dlaczego to robią? Nie zawsze chodzi o poczucie sprawiedliwości.