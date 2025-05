PIT mogliśmy przesyłać do 30 kwietnia . Wiele osób przy wypełnianiu deklaracji, korzystało z ulg podatkowych. Dzięki nim więcej pieniędzy zostaje w naszej kieszeni, bo mamy mniej do oddania fiskusowi za zeszły rok.

Odliczyć od podatku możemy sporo, często nieoczywistych rzeczy na duże kwoty . Na liście są trzy ulgi, które teraz są na celowniku skarbówki. Podatnicy muszą udowodnić, że rzeczywiście mieli do nich prawo. Opisuje to portal prawo.pl .

– Mimo iż Krajowa Administracja Skarbowa ma wiele danych o naszych rozliczeniach i przygotowuje dla podatników wstępnie wypełnione zeznanie, to nie ma danych dotyczących preferencji podatkowych. Dlatego wciąż na celowniku fiskusa są preferencje, które dają najwięcej możliwości obniżenia podatku, jak np. ulga na dzieci, termomodernizacyjna, czy rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem – mówi portalowi Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym w KPMG w Polsce. Czytelnicy portalu zgłaszają, że już mieli kontrole urzędu skarbowego. "Ostatnio rośnie zainteresowanie fiskusa ulgą rehabilitacyjną" – czytamy w artykule. Jedna z czytelniczek brała taką ulgę na dziecko i musiała przedstawić oświadczenie o stanie cywilnym, orzeczenie o niepełnosprawności i faktury za udział pociechy na zajęciach i turnusach rehabilitacyjnych. Urząd wszystko potwierdził, ale pewnie stresu było co niemiara. Mówiła też, że jej znajomi również byli kontrolowani.

Jakie ulgi podatkowe są pod szczególnym nadzorem skarbówki?

Ulga dla samotnie wychowujących dziecko oraz ulga na dziecko (prorodzinna)

Są to jedne z najkorzystniejszych ulg, bo pozwalają sporo zaoszczędzić (np. w przypadku dwójki dzieci ponad 2 tys. zł rocznie ). Skarbówka często je weryfikuje z powodu niejednolitej interpretacji przepisów przez urzędników. Np. to, czy dana sytuacja rodzinna zostanie uznana za samotne wychowywanie dziecka.

– To często od urzędników zależy, czy dana sytuacja zostanie uznana za samotne wychowywanie dziecka, czy też nie. Fiskus próbuje kwestionować nawet oczywiste sytuacje – twierdzi na łamach prawo.pl Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP. Ponadto przy uldze na dziecko, mogą pojawiać się spory między rodzicami co do tego, kto i w jakiej części ma prawo do odliczenia, zwłaszcza gdy relacje między nimi nie są zbyt pokojowe. Fiskus sprawdza, czy warunki do skorzystania z ulgi są faktycznie spełnione.