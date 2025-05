To ciasto na Dzień Matki zrobisz dzisiaj w 20 minut. Bez piekarnika i talentu!

Nie masz prezentu? Kwiaty wykupione? A może po prostu wyleciało ci z głowy, że dziś Dzień Matki? Bez paniki – to ciasto uratuje sytuację. Nie potrzebujesz piekarnika. Nie musisz mieć kulinarnego talentu. Wystarczy 20 minut, kilka składników i odrobina dobrej woli. A potem 2 godziny, by ciasto zdążyło się schłodzić. Sorry, ale szybciej się nie da!