Bank zakręca Schroederowi kurek z rosyjskimi pieniędzmi

"Bild" przypomina, że zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu kadencji kanclerza (1998–2005) Gerhard Schroeder został lobbystą swojego przyjaciela Władimira Putina i do dziś jest prezesem rady nadzorczej Nord Stream 2, szwajcarskiej spółki zależnej rosyjskiego koncernu gazowego Gazprom. Jak kiedyś powiedział, jego zadaniem jest reprezentowanie firmy na zewnątrz i kontrolowanie decyzji jej kierownictwa. Obawa przed sankcjami

Z informacji zebranych przez "Bild" wynika, że Nord Stream 2 przekazuje mu co sześć miesięcy kwotę około 200 tys. euro. Pieniądze te zazwyczaj trafiają przez Luksemburg do jego rodzinnego miasta – Hanoweru. Jednak od połowy 2024 roku Gerhard Schroeder nie otrzymał ani rubla. Gazeta dowiedziała się, że po wewnętrznej dyskusji bank Sparkasse zablokował konto dla rosyjskich pieniędzy i odesłał pieniądze Putina z powrotem do Gazprombanku w Luksemburgu.