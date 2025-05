Syryjczyk i Czeczen powstrzymali nożowniczkę na dworcu. "Przycisnąłem jej ręce do plecaka"

Muhammad Al Muhammad stał na peronie na dworcu głównym w Hamburgu, gdy w pewnej chwili kobieta zaczęła atakować nożem stojących w pobliżu ludzi. 19-letni uchodźca z Syrii postanowił ją powstrzymać. Do mężczyzny dotarła redakcja "Spiegel Online", która z nim rozmawiała. Syryjczyk pochodzi z przedmieść Aleppo. Jak mówi, do Niemiec przybył we wrześniu 2022 roku.