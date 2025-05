Wszystko to dotyczy na przykład siedmiu Wysp Kanaryjskich. Archipelag na Atlantyku jest domem dla 2,2 miliona mieszkańców. W ubiegłym roku odwiedziło go łącznie 15,2 miliona turystów, a w tym roku spodziewany jest nowy rekord.

Nadmierna turystyka a środowisko?

Nadmierna turystyka napędza kryzys klimatyczny?

W latach 1995-2019 emisje z ruchu turystycznego wzrosły o 65 procent w latach 1995-2019. Ogólnie rzecz biorąc, turystyka odpowiada za osiem do dziesięciu procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Główną przyczyną wzrostu emisji są podróże lotnicze. Obecnie podróże lotnicze stanowią jedną czwartą wszystkich podróży turystycznych, ale są odpowiedzialne za trzy czwarte generowanych emisji. Do tego dochodzą emisje powodowane przez transport lokalny, zakwaterowanie, gastronomię i zajęcia rekreacyjne.

Co więcej, krótkie podróże stają się coraz bardziej popularne. W ubiegłym roku sami Niemcy odbyli około 94 milionów krótkich podróży, co stanowi wzrost o prawie jedną czwartą (24 procent) w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak ten rodzaj podróży powoduje szczególnie wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych, ponieważ przyjazd i wyjazd z wakacji stanowią największą część emisji CO2. Więcej krótkich podróży oznacza więcej podróży do i z – a to oznacza więcej emisji.