Przypomnijmy, że w sobotni poranek na oficjalnym profilu policji na platformie X pojawił się komunikat w sprawie Sebastiana M. Funkcjonariusze poinformowali, że do zatrzymania doszło 23 maja na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Podejrzany w najbliższym czasie trafi do Polski i zostanie przekazany do dyspozycji prokuratury" – napisano.