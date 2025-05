"Sukces polskich władz! Minister Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraził zgodę na ekstradycję do Polski Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko" – przekazał w czwartek szef MS Adam Bodnar.

"Formalna procedura ekstradycyjna została zatem zakończona. Obecne polska policja we współpracy ze służbami z ZEA rozpoczyna realizację sprowadzenia ściganego do kraju" – dodał.

"Dziękuję służbom dyplomatycznym MSZ oraz ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, a także prokuratorom za profesjonalizm i skuteczne działania zmierzające do postawienia podejrzanego przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – czytamy w jego wpisie.

"Gratulacje i podziękowania dla władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Min. Adama Bodnara, MSZ, prokuratury i wszystkich służb, które doprowadziły do zgody na procedurę ekstradycyjną Sebastiana Majtczaka z ZEA. Panie Majtczak, do rychłego zobaczenia w Ojczyźnie" – dodał do tego szef MSZ Radosław Sikorski.