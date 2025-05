22 procent dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat w Niemczech przynajmniej czasami odczuwa samotność – twierdzi Niemiecki Instytut Młodzieży (DJI) w opublikowanym w poniedziałek (26.05.2025) badaniu. W Niemczech rozpoczął się właśnie tydzień walki z problemem samotności , ogłoszony przez Ministerstwo ds. Rodziny.

Według badania 17 procent wszystkich dzieci w badanej grupie wiekowej stwierdziło, że od czasu do czasu czuje się samotnie. Pięć procent czuło się samotnie często lub bardzo często.

Problemy finansowe źródłem stresu u dzieci

Również problemy finansowe w rodzinie zwiększają poziom samotności. Podczas gdy w przypadku dzieci z rodzin bez ograniczeń finansowych samotność odczuwa 21 proc. dzieci, to liczba ta wynosi 29 procent w rodzinach, które nie mogą sobie pozwolić na typowe wydatki i zwykły standard życia. Powód: zmartwienia finansowe mogą zwiększać stres i pogarszać klimat w rodzinie.

Samotność wśród Niemców

"Na podstawie dostępnych danych nie można stwierdzić, czy problemy behawioralne, zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami, są czynnikiem wyzwalającym wycofanie społeczne, a tym samym zwiększone doświadczenie samotności, czy też jest odwrotnie: samotność w dzieciństwie pogarsza samopoczucie psychiczne i prowadzi do problemów behawioralnych" – podkreśla socjolożka i współautorka badań Christine Entleitner-Phleps.

Samotność a niezadowolenie z demokracji

Odrębne badanie na temat samotności przedstawiła także Fundacja Bertelsmanna. Objęło ono ponad 2 500 młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat i dotyczy związku poczucia samotności z oceną demokracji. Według ankiety, przeprowadzonej przez ośrodek badania opinii Verian 10 proc. młodych ludzi z badanej grupy przyznało, że odczuwa dużą samotność , a 35 proc., że umiarkowaną samotność.

Spośród bardzo samotnych młodych ludzi 60 procent stwierdziło, że sami nie są w stanie doprowadzić do żadnych zmian politycznych ani społecznych. Przekłada się to na niechęć do zaangażowania na rzecz społeczeństwa. Spośród tych, którzy nie czują się samotni, tylko 42 proc. wątpi w skuteczność własnych działań.