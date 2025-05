Do końca dekady niemiecka armia, Bundeswehra, ma zdecydowanie poprawić swoją skuteczność w dziedzinie obrony powietrznej. Tak wynika z dokumentu podpisanego 19 maja przez generalnego inspektora Carstena Breuera , który cytuje Agencja Reutera. Jednym z nadrzędnych priorytetów Bundeswehry ma być wzmocnienie ochrony przed zagrożeniami z powietrza.

"Konkretne zagrożenie"

"Ze względu na bardzo konkretną obecną sytuację zagrożenia, początkowo nacisk kładzie się na ustanowienie kompleksowej gotowości operacyjnej sił zbrojnych do 2029 r. w sensie wymaganego w pełni sprawnego sprzętu" – stwierdza dyrektywa Breuera. W tym samym czasie i po roku 2029 utrzymanie osiągniętej gotowości operacyjnej musi być dalej zwiększane i stale gwarantowane poprzez integrację innowacyjnych technologii i rozwoju.

Ponadto priorytetowo traktowany ma być rozwój zdolności precyzyjnego rażenia – znanych jako głębokie uderzenia precyzyjne. Odnosi się to do systemów uzbrojenia o zasięgu ponad 500 kilometrów – to dalej niż pociski manewrujące Taurus znajdujące się już na wyposażeniu, które są obecnie modernizowane.