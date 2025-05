Karol Nawrocki Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Na ostatniej prostej kampanii wyborczej Onet ujawnił kolejne informacje, które rzucają cień na przeszłość Karola Nawrockiego. Dziennikarze powołali się na anonimowych rozmówców, którzy podobno znają szefa IPN i biorą odpowiedzialność za swoje słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem.

Ustalenia są bulwersujące. W tle pojawia się Grand Hotel w Sopocie i wątek ze sprowadzaniem prostytutek dla gości. Jeden z rozmówców to kolega Nawrockiego z czasów studiów. – Myślę, że Karol Nawrocki domyśla się, o kogo chodzi i w tej chwili trwa walka o tego człowieka – przekonuje w rozmowie z naTemat prof. Antoni Dudek.

– Mam nadzieję, że ci świadkowie zdecydują się jeszcze przed drugą turą pokazać przed kamerami. Jeżeli już zgodzili się na to, że wystąpią w sądzie i podpisali takie oświadczenia dziennikarzom Onetu, powinni mieć odwagę o tym mówić, bo to bardzo poważna sprawa. Być może będziemy mieć za prezydenta człowieka z taką właśnie przeszłością, to się będzie ciągnęło przez całą prezydenturę. Ja mogę tylko apelować do nich o odwagę cywilną – dodaje politolog.

Nawrocki zagroził Onetowi sądem. O tym dlaczego prawdopodobnie nie zdecyduje się na pozew w trybie wyborczym, pisaliśmy już w naTemat.

"To jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi"

Prof. Dudek jeszcze w styczniu wywołał burzę wypowiedzią o Karolu Nawrockim. Wtedy jeszcze nie mówiło się głośno o aferach, które wypłynęły podczas kampanii wyborczej, czyli sprawie apartamentu w Gdańsku, zamieszaniu ws. mieszkania czy kontaktów Nawrockiego z pseudokibicami i jego udziale w "ustawkach".

– Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej – mówił politolog w podcaście Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu". Dodawał, że miał związek z kierowanym przez Nawrockiego IPN-em i wie, że ten kandydat "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, łącznie z Dudą, nie był zdolny".

Teraz w rozmowie z nami powtarza, że przez kilka miesięcy dostał "wiele sygnałów od różnych ludzi" na temat Nawrockiego. – Ale kiedy apelowałem, żeby poszli z tym do mediów, oni mówili: "Nie, my to panu przekazujemy, żeby pan to powiedział, bo my nie będziemy się narażać". To ludzie, którzy mieli do czynienia z Karolem Nawrockim na różnych etapach życia – podkreśla prof. Dudek.

– Słyszałem wiele plotek dotyczących działalności Nawrockiego sprzed czasów Muzeum II Wojny Światowej i IPN, jak i tej późniejszej. Najwięcej nasłuchałem się o IPN, ale jedyne, co dzisiaj wiemy, to o tych wstępnych ustaleniach NIK o bardzo dużych nieprawidłowościach na miliony złotych. Ubolewam, że nikt z ludzi z IPN nie ma odwagi powiedzieć, co tam się działo. Oni panicznie boją się, że Nawrocki wygra, wróci do władzy, a oni wszyscy będą prześladowani. I dlatego większość ludzi tam woli szeptać po cichu, niż otwarcie to powiedzieć – zauważa rozmówca naTemat.

"W PiS muszą zacisnąć zęby, zatkać nos i krzyczeć"

Prof. Dudek przekonuje, że PiS nie ma już wyjścia w kampanii wyborczej. – Oni nie mogą się cofnąć ani o milimetr. Po pierwsze dlatego, że Nawrocki ma ciągle całkiem dobre notowania, mimo wszystkich oskarżeń. A po drugie, co by się stało, gdyby się teraz wycofał? To byłaby gigantyczna katastrofa dla tej partii – wskazuje.

Muszą po prostu zacisnąć zęby, zatkać nos i krzyczeć, że Karol Nawrocki jest ofiarą spisku ciemnych sił, które się rozciągają od profesora Dudka, przez Onet, aż po Georg'a Sorosa i Bóg wie jakie ciemne siły na świecie. Tego typu narrację będą podtrzymywać do niedzieli, bo nie mają innego wyjścia. Nawrocki jest ciągle bardzo prawdopodobnym zwycięzcą tych wyborów. Ja uważam, że od weekendu lekkim faworytem jest Trzaskowski, ale to jest lekki faworyt. To się może przekierować w drugą stronę o sto, dwieście czy trzysta tysięcy głosów, bo spodziewam się takiej różnicy. Wtedy Nawrocki wygra. Prof. Antoni Dudek O PiS i Karolu Nawrockim

Politolog nie ma wątpliwości, co się stanie w sytuacji, gdy Nawrocki rzeczywiście będzie następcą Andrzeja Dudy. – Oczywiste jest, że jego pierwszym celem będzie doprowadzenie do upadku rządu Donalda Tuska. Będzie to robił razem z politykami PiS, którzy zresztą w nim widzą taką nadzieję na odwrócenie – zaznacza.

– Jeśli spojrzymy na nastroje, które pokazała pierwsza tura, widać wyraźnie, że PiS może liczyć na przyspieszone wybory już wiosną. Łącznie z Konfederacją będą mieli w tym Sejmie większość. Taka jest stawka tych wyborów prezydenckich, walki za Nawrockim, niezależnie od tego, co o nim piszą i co mówią ludzie. Dla nich najważniejszy jest powrót do władzy – stwierdza prof. Dudek.

