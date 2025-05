We wtorek 27 maja PLL LOT oficjalnie poinformowały o otwarciu nowej trasy. Już w styczniu z Lotniska Chopina wystartuje pierwszy samolot do hiszpańskiej Malagi. To kierunek, który Polacy wprost uwielbiają.

LOT poleci na nowej trasie do Hiszpanii

Z komunikatu prasowego LOT wynika, że już 15 stycznia pierwszy ich samolot poleci z Lotniska Chopina do stolicy Costa del Sol – Malagi. To bez wątpienia jeden z tych kierunków, który Polacy uwielbiają niezależnie od pory roku.

LOT zauważył potencjał. Polacy kochają Hiszpanię, w tym Malagę

– Otwarcie połączenia do Malagi jest odpowiedzią na realne potrzeby rynku i istotnym krokiem w budowaniu mostów między Polską a Andaluzją. Cały region Costa del Sol od kilku lat cieszy się stale rosnącą popularnością wśród polskich turystów i tylko w ubiegłym roku jako miejsce podróży wybrało go ponad 100 tys. Polaków – podkreślił Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT ogłaszając nowe połączenie.

Przewoźnik podkreślił też, że Malaga to idealne miejsce do plażowania. Całe Costa del Sol to aż 16 plaż, z których większość została doceniona Błękitną Flagą. To ostateczne potwierdzenie nie tylko czystości wody i wybrzeża, ale i świetnej infrastruktury.