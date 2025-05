W poniedziałek (26 maja) samolot Wizz Air lecący z Gdańska do Malagi (lot W6 1613) został zmuszony do przerwania rejsu i awaryjnego lądowania w Genewie. Powodem była awaria jednego z silników.

Chwile grozy w samolocie z Gdańska. "Zatrzymał się w powietrzu i zaczął opadać"

– Zapytałem, co się stało, pani powiedziała mi, że zaraz otrzymamy informację z kokpitu. Ku mojemu zdziwieniu, zamiast kapitana informację przekazał pierwszy oficer i to dość drżącym głosem, co jest raczej niespotykane. Mimo wszystko załoga zachowała się prawidłowo i zgodnie z procedurami – mówił Polsat News.