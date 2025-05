Ile wyniesie płaca minimalna? Czeka nas rekordowa podwyżka. Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER

Gdyby płaca minimalna faktycznie wzrosła do 5015 złotych brutto, oznaczałoby to jej stosunek do średniego wynagrodzenia na poziomie 52,27 procent.

Jeśli rząd wprowadzi w życie propozycję resortu kierowanego przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, płaca minimalna będzie wynosić "na rękę" 3752 złote .

Związki zawodowe uważają, że podwyżka płacy minimalnej jest niezbędna. Chodzi o zrekompensowanie rosnących kosztów życia i przeciwdziałanie zjawisku "pracujących biednych".

Jak sugeruje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), płaca minimalna powinna być indeksowana nie tylko do inflacji, ale także do średniego wynagrodzenia, by zapobiec nierównościom społecznym.

Jak wspomnieliśmy, związki zawodowe proponują, by minimalne wynagrodzenie wyniosło w 2026 roku 5015 złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa natomiast rekomendację podwyżki o 390 złotych brutto. – Trzy reprezentatywne centrale związkowe w Polsce domagają się zdecydowanego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz podwyższenia płacy minimalnej w 2026 roku. Porozumienie zawarte wczoraj przez stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego to jednocześnie apel do rządzących o przywrócenie elementarnej równowagi dochodowej w kraju – komentuje Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych w OPZZ.

Ekspert dodaje, że "filarem niezbędnej korekty płacowej jest wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu co najmniej 5015 zł brutto od stycznia 2026 roku. To nominalny wzrost o 349 zł , czyli 7,48 proc. w stosunku do roku poprzedniego".

Zdaniem OPZZ wzrost ten pozwoli zrekompensować rosnące koszty życia oraz utrzyma relację płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 52,7 procent. Ma też ograniczyć tzw. zjawisko pracujących biednych.

Wzrost płacy minimalnej. "Pracujący biedni" – kto to?

To ludzie, których dochody, mimo posiadania pracy, nie pozwalają na godne życie. OPZZ uważa, że w warunkach wciąż dotkliwej inflacji płaca minimalna powinna być indeksowana także do przeciętnego wynagrodzenia. Brak takiej korekty prowadzi, zdaniem związku, do marginalizaji dochodowej uraz utrwalania nierówności.

