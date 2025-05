Odkładał codziennie do słoika 5 zł i tyle uzbierał. Tak Polacy oszczędzają pieniądze

Jeśli dużo nie zarabiamy lub nie mamy wielkiego kapitału, to trudno jest rozsądnie inwestować lub oszczędzać, by mieć pieniądze nie tylko na stare lata. Jednak nawet odkładanie drobnych kwot do słoika pozwoli nam z czasem uzbierać całkiem niezłą sumkę. Ma to też wiele innych korzyści.