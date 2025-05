Szymon Hołownia chce zmian. Oto, czego domaga się od koalicjantów. Fot. Marysia Zawada/East News

– Musimy w umowie koalicyjnej zawrzeć kwestie komunikacyjne tego rządu. Musimy zrobić rebranding tego rządu i koalicji, musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby opowiedzieć to wszystko, co my robimy – mówił Szymon Hołownia w trakcie briefingu prasowego, co cytuje Onet.

Szymon Hołownia chce renegocjacji umowy koalicyjnej

W obozie rządzących przejawia się kwestia renegocjacji umowy Koalicji 15 października. Marszałek Sejmu zapewnił w środę, jest na to gotowy. – Jesteśmy gotowi do tego, żeby ją renegocjować w kilku aspektach i to na pewno będzie tak, że jeżeli już będziemy negocjować, to wyłącznie aspekt marszałkowania w Sejmie – powiedział.

– To być albo nie być tej koalicji i wiem, co mówię, bo pół roku jeździłem po Polsce, a nie tylko chodziłem po tych korytarzach – kontynuował Hołownia. Dodał, że trzeba "przebudować część merytoryczną", by obywatele uwierzyli w sprawczość rządu oraz w obietnice, które zostały złożone.

Przypomnijmy, że zgodnie z zawartą umową rotacja Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu zakończy się w listopadzie tego roku. Wówczas tę rolę ma przejąć Włodzimierz Czarzasty. W rozmowie z Moniką Olejnik, lider Lewicy odniósł się do kwestii obietnic wyborczych i przeprosił publicznie za niską skuteczność.

– Zawiodło się wiele ludzi. Trzeba powiedzieć: bardzo przepraszamy za to. Ja bardzo przepraszam, jako jedna czwarta tej koalicji – przyznał.