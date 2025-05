Marcin Rogacewicz to polski aktor teatralny, filmowy, ale przede wszystkim telewizyjny. W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w serialu "Na dobre i na złe". Tam przez dekadę wcielał się w postać doktora Przemysława Zapały.

Potem można było oglądać go w roli Michała Zalewskiego w popularnym serialu Polsatu – "Przyjaciółki". Zagrał w "Na wspólnej", "Na dobre i na złe", "Koronie królów", "Tatuśkach" czy "Komisarzu Alexie". W 2022 roku pojawiła się także wiadomość, że Rogacewicz otworzył swój warzywniak "U aktora" na jednej z warszawskich ulic.

Co się dzieje u Rogacewicza? Aktor wrócił do muzyki

W ostatnim czasie aktor poświęca się pracy w teatrze. Razem z Agnieszką Kaczorowską , Anną Korcz, Anną Gzyrą-Augustynowicz i Jackiem Bończyk gra w spektaklu "To tylko botoks". Okazuje się jednak, że w wolnych chwilach Rogacewicz lubi... przysiąść do pianina. Na jego instagramowym koncie pojawił się właśnie nowy post.

Aktor w krótkim nagraniu pokazał, jak dobrze idzie mu gra na tym instrumencie. "Muzyka – jest obecna w moim życiu od zawsze. Była pierwsza, jeszcze przed aktorstwem. Teraz nadszedł w moim życiu czas, w którym wracam do niej" – zwierzył się Rogacewicz swoim fanom.

Jego wpis wywołał liczne reakcje. "Super. A w ogóle jesteś tu podobny do Adama Sztaby" – zauważyła jedna z internautek. "Pamiętam, jak w 'Na dobre i na złe' akompaniował pan na pianinie Kasi Dąbrowskiej, kiedy śpiewała 'Chłopca z drewna'" – przypomniała inna użytkowniczka. Sam aktor odpowiedział na tę wiadomość, przyznając, że doskonale to pamięta. "To było w Lublinie" – dodał.