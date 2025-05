1. Nie porównuj się do innych – nie znasz ich historii

2. Ogranicz ludzi, którzy cię ściągają w dół

Jeśli regularnie słyszysz, że "przesadzasz" lub "nigdy ci się nie uda", twoja samoocena ma prawo leżeć. Według badań nad relacjami społecznymi, otaczanie się wspierającymi osobami wpływa na trwałe poczucie własnej wartości. Odcięcie toksycznych osób to pierwszy krok do rozpoczęcia nowego szczęśliwego rozdziału życia, w którym głównym bohaterem nareszcie jesteś TY.

3. Dziennik wdzięczności

Zapisuj codziennie, za co jesteś wdzięczna/y. Głupie ćwiczenie? Nie, to czysta biologia, a właściwie neurobiologia! Wdzięczność aktywuje obszary mózgu związane z przyjemnością, empatią i więziami, zwiększając poziom dopaminy, serotoniny i oksytocyny.

Dziennik wdzięczności kieruje uwagę z braków na to, co już mamy, co wspiera zdrowie psychiczne i emocjonalne. Wdzięczność przekierowuje uwagę mózgu z tego, czego nam brakuje, na to, co mamy.