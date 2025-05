Nowe kłopoty Ziobry. Prokuratura wszczęła śledztwo

Konrad Bagiński

T oruńska prokuratura wszczęła śledztwo w związku z wywiadem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zachodzi podejrzenie, że Ziobro kierował pod adresem jednej z sędzi groźby karalne. Na antenie Radia Maryja mówił, że jeśli ona ukarze go aresztem, to on wyrzuci ją z pracy, a następnie pozbawi wszelkich przywilejów.