Poseł Trela zapowiedział złożenie formalnego wniosku o nałożenie na byłego ministra maksymalnej kary finansowej za nieusprawiedliwioną nieobecność. – Pewnie będziemy kończyć wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Ta procedura powinna być dzisiaj rozpoczęta – mówił.

Do sprawy odniósł się europoseł KO Krzysztof Brejza . "Z. Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd już mu wyjaśnił, że komisja jest legalna, a ZZ ma takie same prawa i obowiązki jak każdy inny obywatel. Gigantyczne tchórzostwo i unikanie odpowiedzialności. Ale dróg ucieczki ma już coraz mniej" – napisał w serwisie X.

Szósta próba przesłuchania Ziobry

Jak pisaliśmy w naTeamat.pl, w styczniu tego roku Zbigniew Ziobro po raz piąty nie stawił się na przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa, co zmusiło komisję do podjęcia decyzji o jego zatrzymaniu. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, a policja zatrzymała go 31 stycznia po wywiadzie udzielonym w Telewizji Republika.