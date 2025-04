W uzasadnieniu sąd wskazał, że choć informacje o zatrzymaniu świadka zostały przekazane komisji, to nie było podstaw prawnych do wniosku o areszt. Sąd stwierdził, że komisja mogła kontynuować przesłuchanie Ziobry , a jej decyzja o zamknięciu posiedzenia była spóźniona.

– Sąd uznał, że nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku komisji, ale również odniósł się do postawy pana Ziobry, którą uznał za wysoce naganną – mówiła rzeczniczka sądu ds. karnych Anna Ptaszek.

Nie będzie zażalenia. Komisja ma inny plan na Ziobrę

Czego dotyczy "zamieszanie" ze sprawą Zbigniewa Ziobry?

Przypominamy, że sprawa wniosku o areszt i komplikacji prawnych z tym związanych spowodowana jest zachowaniem byłego ministra sprawiedliwości. W styczniu tego roku Zbigniew Ziobro po raz piąty nie stawił się na przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa, co zmusiło komisję do podjęcia decyzji o jego zatrzymaniu. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, a policja zatrzymała go 31 stycznia po wywiadzie udzielonym w Telewizji Republika.