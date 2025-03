Prawo i Sprawiedliwość ma duży kłopot z wytłumaczeniem wyborcom, dlaczego w środę jego europosłowie zagłosowali przeciwko rezolucji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa w Europie, która zawiera poprawkę wspierającą program Tarcza Wschód (samą poprawkę politycy partii Jarosława Kaczyńskiego z kolei popierali). W internecie błyskawicznie zaczęła krążyć lista hańby posłów PiS, którzy opowiedzieli się przeciw rezolucji (mimo to została przyjęta zdecydowaną większością głosów).

Polacy nie rozumieją głosowania PiS ws. rezolucji dotyczącej bezpieczeństwa

– (To) zdrada interesu Polski i Polaków ubrana w kłamstwa, że rzekomo ta decyzja ma podnieść bezpieczeństwo naszego kraju. Oni chcą oddać nadzór i kierowanie polskim przemysłem obronnym Brukseli, Berlinowi i Paryżowi. Nie możemy przejść do porządku nad zdradą w swej istocie, nazywaną wielkim gestem ze strony UE, który ma prowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa. Polska nie może stracić kontroli nad swoim przemysłem obronnym – grzmiał Zbigniew Ziobro.