Ryanair otwiera dwie nowe trasy z Polski. Polecimy do Bułgarii i Szkocji Fot. JAKUB JAWOROWSKI/REPORTER/East News

REKLAMA

Ryanair to największy przewoźnik w Polsce. W ostatnich dniach zaskoczył on turystów informacją o otwarciu w Warszawie nowego centrum pomocy pasażerom. Zaledwie dzień później pojawiły się pierwsze informacje o ich nowych trasach na sezon zimowy. Jest ciekawie.

Ryanair wprowadza nowe trasy z Polski. Na razie z Krakowa i Rzeszowa

Jako pierwszy o nowych trasach Ryanaira poinformował serwis Fly4free.pl. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że z nowych połączeń na sezon zimowy (zaczynający się pod koniec października) będą mogli cieszyć się turyści latający z Krakowa i Rzeszowa.

REKLAMA

W przypadku największej bazy Ryanaira w Polsce, czyli Krakowa nowym połączeniem będzie trasa do Bułgarii. Już 27 października poleci stamtąd pierwszy samolot do Sofii. Połączenia na razie będą realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Dzięki temu będzie to idealna opcja na przedłużonego city breaka.

Drugą nowością jest natomiast trasa z Rzeszowa do Szkocji, a dokładnie do Edynburga. W tym przypadku pierwszy samolot Ryanaira wystartuje w poniedziałek 27 października. Kolejne loty będą realizowane także dwa razy w tygodniu. Tu również kolejne loty będą miały miejsce w poniedziałki i piątki, dzięki czemu będzie to idealna opcja na weekendowy wypad.

REKLAMA

Do Bułgarii na narty, albo do miejsca, gdzie powstawał Harry Potter z Ryanairem

Obie trasy mogą być intrygujące, ale z zupełnie różnych powodów. Zaledwie 10 km od Sofii zaczyna się pasmo górskie Witosza, które może być bardzo dobrym miejscem do jazdy na nartach. Choć Bułgaria Polakom niekoniecznie kojarzy się z tym rodzajem rozrywki, to zwłaszcza Brytyjczycy lubią wyjeżdżać tam właśnie na narty.

Edynburg to natomiast idealna opcja na jesienny wyjazd. Z powodu licznych deszczy i sąsiedztwa gór w październiku czy listopadzie bardzo często zasnuty jest mgłami, które świetnie wpływają na gotycki klimat miasta. Dodatkowo jest to miejsce, które powinni odwiedzić fani Harry'ego Pottera.

REKLAMA

Warto bowiem pamiętać, że to właśnie w Edynburgu Rowling szukała inspiracji do stworzenia przygód młodego czarodzieja. Szczególnie ważnym miejscem dla fanów serii jest edynburski cmentarz. To właśnie na nim można znaleźć nagrobki Toma Ridle'a, czy profesor McGonagall. Natomiast tuż obok cmentarza znajduje się George Heriot's School. To szkoła, która prawdopodobnie była pierwowzorem Hogwartu.