Spędź wakacje na Dolnym Śląsku. Turystów ma zachęcić do tego akcja pocztówkowa

Niestety mimo upływu wielu miesięcy, sytuacja turystyczna w regionie nie wróciła do poziomu sprzed powodzi. Lokalne władze miały nadzieję na uruchomienie programu bonu turystycznego finansowanego przez rząd. Na to jednak politycy się nie zgodzili . W miejsce tego pomysłu powstała nowa inicjatywa – "Pocztówki z powodzi".

W ramach akcji do mieszkańców Polski zostanie wysłanych 600 tys. pocztówek. Nie będą to jednak zwykłe kartki, a widokówki z wielu miejsc na Dolnym Śląsku. Ma to być sposób na zachęcenie turystów do przyjazdu na Dolny Śląsk.