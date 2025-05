Wakacje to ważny czas. Dla wielu osób to jedyny okres, w którym mogą sobie pozwolić na zagraniczny wyjazd. Jak podaje Kiwi.com, w tym roku szczególnie chętnie na wakacje w Europie ruszą zwłaszcza rodziny z dziećmi. Stanowią one aż 27 proc. rezerwujących. Przed rokiem było to 16 proc. Jednak jakie kierunki wybieramy na podróże na własną rękę? Zestawienie jest ciekawe.