Ceny all inclusive wyhamowały. Ale rok do roku różnice są duże Fot. Canva

Polacy uwielbiają wakacje all inclusive. Choć w mediach społecznościowych takie urlopy często są obiektem żartów, to jednak z każdym rokiem liczba klientów biur podróży jest coraz wyższa. Takie urlopy są bezpieczne, a przede wszystkim łatwe. Nierzadko także tanie. I to właśnie cenom tych wyjazdów kolejny tydzień z rzędu przyjrzał się Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Ceny all inclusive w biurach podróży wyhamowały

Traveldata co tydzień przygotowuje analizę zmian cen wakacji all inclusive. Dane te dalej podaje natomiast "Rzeczpospolita". To właśnie dzięki nim wiadomo, że przed tygodniem średnia cena wyjazdu w szczycie sezonu wakacyjnego, z wylotem między 4 a 10 sierpnia, spadła o 8 zł. Ta zmiana w zasadzie nie ma znaczenia.

Jednak na poszczególnych kierunkach wahania są nieco większe. Maroko staniało o 383 zł, włoską Sycylię można było zarezerwować o 353 zł taniej. Natomiast urlop na Cyprze był o 277 zł tańszy.

Po drugiej stronie znalazła się np. Portugalia. Tam przed tygodniem średnia cena all inclusive wzrosła o 338 zł. Włoska Kalabria podrożała o 307 zł, a za wakacje na hiszpańskim Costa del Sol, do którego stolicy zimą poleci LOT, podniosła ceny o 287 zł.

All inclusive w Turcji i Egipcie z minimalnymi zmianami

Bardzo stabilnie wygląda także sytuacja w pięciu ulubionych krajach Polaków. Tam różnice cen tydzień do tygodnia są bardzo niewielkie. Za urlop w Grecji trzeba zapłacić 38 zł więcej (średnia 5834 zł). All inclusive w Turcji podrożało o 29 zł (5035 zł). Z drugiej strony Wyspy Kanaryjskie staniały o 9 zł (5582 zł), Egipt o 11 zł (3796 zł), a Bułgaria o 13 zł (3846 zł).

Ważne jest jednak inne zestawienie. Okazuje się bowiem, że aktualna średnia cena wyjazdu na all inclusive jest niższa niż przed rokiem. Jest to jednak niezbyt znaczące 39 zł różnicy. Równocześnie jednak ulubione kierunki są droższe niż przed rokiem.

Największa podwyżka rok do roku dotyczy Egiptu. Różnica wynosi aż 172 zł, co przy rodzinie 2+2 daje już dużą różnicę. O 145 zł droższe są natomiast wakacje w Bułgarii. Mniej drastycznie, bo o 40 zł ceny podniosła Turcja. Rok do roku mniej płacimy natomiast za wakacje na Wyspach Kanaryjskich (-7 zł). Wyraźnie staniał natomiast urlop w Grecji. Tam rok do roku ceny spadły o 85 zł.

