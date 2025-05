Zgodnie z wynikami badania, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę , to na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, na którą oddało głos 31,3 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,2 proc. poparcia. Trzecia w tym sondażu jest partia Konfederacja, którą wskazało 16 proc. respondentów. Czwarte miejsce należy do Nowej lewicy (5,9 proc.)

Spadek poparcia odnotowała Trzecia Droga. Obecnie może liczyć na 4,1 proc. głosów, co oznacza spadek o 6,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Taki wynik oznaczałby, że koalicja Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni nie przekroczyłaby progu wyborczego i nie dostałby się do Sejmu.