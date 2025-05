Z badania wynika, że 65,9 proc. wyborców Mentzena chce poprzeć Karola Nawrockiego . Na Rafała Trzaskowskiego wskazało 3,9 proc. ankietowanych z tej grupy. 8,5 proc. jeszcze nie podjęło decyzji, choć planuje głosować, a 11,7 proc. zadeklarowało brak udziału lub brak decyzji co do udziału w głosowaniu.

Uwzględniając przepływy głosów tylko od wyborców Mentzena i Zandberga, Trzaskowski może liczyć na ok. 403 tys. głosów z elektoratu Konfederacji oraz 657 tys. z elektoratu Lewicy Razem, co daje łącznie około 7,2 mln głosów.

Karol Nawrocki może liczyć na większe wsparcie: 1,91 mln głosów od wyborców Mentzena oraz 180 tys. od zwolenników Zandberga, co zwiększa jego wynik do ok. 7,88 mln. Oznacza to, że jego przewaga nad kandydatem KO mogłaby wynieść na tym etapie około 675 tys. głosów.