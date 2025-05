300 brytyjskich artystów podpisało apel w sprawie Strefy Gazę Fot. Abood Abusalama/Middle East Images/ABACAPRESS.COM // Terence Baelen/Starface/STARFACE PHOTO /East News // Evan Agostini/Invision/East News

REKLAMA

"Wzywamy do natychmiastowego działania, by zakończyć współudział Wielkiej Brytanii w horrorze, który dzieje się w Gazie" – czytamy w liście. "Dzieci w Gazie głodują, podczas gdy jedzenie i lekarstwa są tylko kilka minut dalej, zablokowane tuż przy granicy. Słowa ich nie nakarmią – potrzebne są konkretne działania. Każdy z 2,1 miliona mieszkańców Gazy jest zagrożony śmiercią głodową – właśnie teraz, gdy czytasz te słowa – piszą autorzy listu do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

Apel gwiazd do premiera Wielkiej Brytanii. Chodzi o Strefę Gazy

"Matki, ojcowie, niemowlęta, dziadkowie – całe społeczeństwo skazane jest na powolną śmierć głodową na oczach świata. 290 tysięcy dzieci znajduje się na granicy śmierci – głodzonych przez izraelski rząd od ponad 70 dni" – dodają

REKLAMA

Sygnatariusze domagają się natychmiastowego wstrzymania sprzedaży broni i licencji na jej eksport do Izraela, natychmiastowego dopuszczenia organizacji humanitarnych do Strefy Gazy oraz aktywnego zaangażowania brytyjskiego rządu w doprowadzenie do zawieszenia broni.

Wśród 300 znanych osób, które poparły apel, znaleźli się m.in. Benedict Cumberbatch, Dua Lipa, Annie Lennox, Tilda Swinton, Steve Coogan, Caitriona Balfe, Danny Boyle, Jonathan Pryce, Alexi Lubomirski, Riz Ahmed, Brian Cox i Mark Ruffalo.

List powstał z inicjatywy organizacji Choose Love, która niesie pomoc uchodźcom i osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi.

REKLAMA

– Potrzebujemy działania od premiera – teraz. To oznacza natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży broni i dopuszczenie legalnych organizacji humanitarnych do działań w Gazie. Trzeba zrobić wszystko, by zakończyć ten koszmar. Działanie to wybór – tak samo jak bezczynność. Historia zapamięta, co zrobiliśmy w tym momencie. Błagamy premiera, by podjął właściwą decyzję – powiedziała współzałożycielka i dyrektorka Choose Love, Josie Naughton, cytowana przez Deadline.

Co dzieje się w Strefie Gazy?

Jak poinformowała w maju Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w Gazie "niedożywione dzieci umierają, a ocaleni muszą się liczyć z dożywotnimi problemami zdrowotnymi". To efekt blokady pomocy humanitarnej ze strony Izraela, która rozpoczęła się na początku marca bieżącego roku. Izrael wznowił dostawy pomocy w zeszłym tygodniu, ale według ONZ wciąż trafia jej zbyt mało, by zażegnać głód.

REKLAMA

Wielka Brytania, podobnie jak inne kraje Zachodu – m.in. Francja, Włochy, Niemcy i Kanada – wyraził jednoznaczne poparcie dla Izraela po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, w którym zginęło 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych. Od tego momentu izraelski rząd prowadzi wojnę z Hamasem i działania wojenne w Strefie Gazy.

Jednak w ostatnim czasie pojawiają się coraz głośniejsze głosy krytyki wobec działań Izraela w Gazie – także ze strony europejskich przywódców. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził na konferencji w Finlandii, że skala izraelskich bombardowań Gazy jest "nie do pojęcia", a szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że izraelskie ataki wykraczają poza to, co jest "konieczne do walki z Hamasem".

W Wielkiej Brytanii minister spraw zagranicznych David Lammy wezwał ambasadora Izraela i 20 maja zawiesił rozmowy dotyczące umowy handlowej, nazywając blokadę dostaw pomocy do Gazy "niedopuszczalną" i "moralnie złą, nie do usprawiedliwienia". Mimo to, specjalny wysłannik ds. handlu, Ian Austin, udał się w tym samym czasie z wizytą do Izraela, by umacniać wzajemne relacje handlowe.

Czwartkowy apel to jeden z kilku, które w ostatnich dniach trafiły do premiera – podobne listy wystosowali również czołowi prawnicy oraz pisarze z Wielkiej Brytanii i Irlandii, w tym Zadie Smith i Ian McEwan.

REKLAMA