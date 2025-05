Drony w rękach policji to niezwykle skuteczna broń. Filmują z ukrycia np. na skrzyżowaniu ze znakiem STOP Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl

REKLAMA

Policjanci od lat korzystają m.in. z białych nieoznakowanych busów z wysokim masztem z kamerami. To Ruchome Stanowiska dowodzenia, które jest często ustawiane w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, by podglądać, czy wszyscy przestrzegają prawa o ruchu drogowym.

Drony w rękach policji to skuteczna "broń". Filmują z ukrycia np. na skrzyżowaniu ze znakiem STOP

Od niedawna w podobnym celu używają też dronów. Jednak te "bezzałogowe statki powietrzne" mogą być w niektórych sytuacjach o wiele bardziej skuteczne. Parafrazując przysłowie: gdzie policjant nie może, tam drona pośle. Jednym z takich miejsc jest skrzyżowanie ze znakiem STOP (B-20). Dlaczego? Bo kierowcy rzadko się na nim zatrzymują "do zera".

REKLAMA

Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl

Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl

"To bardzo częsty widok na polskich drogach. Kierowca dojeżdża np. do skrzyżowania, widzi znak STOP, zwalnia więc i powoli jedzie dalej, włączając się do ruchu albo skręcając. Robi tak wielu kierowców, ale jeśli przyłapie ich na tym policjant, to z automatu dostają mandat. Zatrzymywanie się na STOPIE to jedna z podstaw bezpiecznej jazdy" – podaje autoswiat.pl.

Podejrzewam, że kiedyś policjanci rzadziej kontrolowali takie skrzyżowania, bo pewnie trudniej było udowodnić kierowcy, że się nie zatrzymał. Po pokazaniu nagrania z drona nikt nie dyskutuje. Dowiadujemy się tego z policyjnej notatki po jednej z takich akcji w Miliczu.

REKLAMA

Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl

"Kierowcy, którzy w trakcie kontroli mocno stali na stanowisku, że absolutnie nie popełnili żadnych wykroczeń – a w szczególności, że na pewno zatrzymali się przed znakiem STOP – widząc okazane im nagrania z drona, szybko zmieniali ton swoich wypowiedzi i z pokorą przyjmowali nakładane na nich mandaty karne" – czytamy.

Mandaty sypały się "z nieba", bo na 37 kierowców pojazdów, aż 22 nie zatrzymało się na STOP-ie, co też pokazuje, jak bardzo powszechne jest to wykroczenie. Przypomnę, że musimy się zatrzymać nawet wtedy, gdy nic nie jedzie. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

REKLAMA

Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl/

Jak powinniśmy się stosować do znaku STOP, by nie dostać mandatu i punktów karnych?

Sam znak B-20 oznacza:

zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie się (prędkościomierz ma zejść do 0 do km/h) powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a jeśli go nie ma, to w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.