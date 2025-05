"Działa spójnie". Niemiecka prasa o rządzie Merza

FAZ: Za duża jest niepewność

"Rząd działa spójnie"

„Już po pierwszym komitecie koalicyjnym CDU, CSU i SPD pokazały, że mają wolę do szybkiego podjęcia się zadań także w kraju. To słuszne i ważne, by koalicja chce teraz szybko zdecydować o ulgach dla gospodarki. Na razie koalicja pokazuje, że jest zdolna do działania. To dobry początek. To, czy czarno-czerwona koalicja rządowa działa naprawdę dobrze, stanie się jasne dopiero podczas negocjacji budżetowych. Bo Merz i minister finansów Lars Klingbeil dotąd głównie rozdzielali pieniądze, a teraz muszą udowodnić, że są również w stanie wspólnie oszczędzać. To będzie prawdziwy test stresu” – pisze „Stuttgarter Zeitung”.