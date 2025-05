Rafał Trzaskowski apeluje do wyborców. Taką złożył obietnicę. Fot. Julian Sojka/East News

Podczas spotkania kandydat Koalicji Obywatelskiej zaapelował o "totalną mobilizację" przed niedzielnym głosowaniem. Podkreślał, że o wyniku wyborów może zdecydować frekwencja.

– Dzisiaj chcemy przekonywać Polki i Polaków w całym kraju, żeby się zmobilizowali i poszli do wyborów prezydenckich, bo one mają olbrzymią wagę. Jeżeli wszyscy pójdziemy do wyborów, to wygra cała Polska – mówił prezydent Warszawy.

Trzaskowski wzywał zgromadzonych, aby nie tylko sami wzięli udział w głosowaniu, ale również przekonali do tego innych: "Rozmawiajcie z ludźmi, z którymi nigdy do tej pory nie rozmawialiście. To klucz do zwycięstwa".

Trzaskowski złożył obietnicę wyborcą i wystosował apel

Wcześniej, podczas spotkania z wyborcami w Kaliszu, Trzaskowski złożył ważną obietnicę. Zapowiedział, że będzie dążył do podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, zgodnie z postulatem Koalicji Obywatelskiej z kampanii parlamentarnej w 2023 roku. Był to jeden ze stu konkretów. – Będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast – zapowiedział w Kaliszu. Rafał Trzaskowski podkreślił, że skorzystają na tym wszyscy Polacy. Dziś kwota wolna od podatku wynosi 30 tysięcy złotych.

W niedzielę 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. W walce o fotel prezydenta zmierzą się Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. Cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę (z 30 na 31 maja) i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, do godziny 21:00.

Przypomnijmy, że według najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News kandydat KO ma przewagę. W badaniu Rafał Trzaskowski uzyskał 49,1 proc. poparcia. Natomiast Karola Nawrockiego wskazało 48,1 proc. ankietowanych. 2,8 proc. respondentów jest niezdecydowanych.

Z kolei w opublikowanym, również w piątek, badaniu OGB dla Wirtualnej Polski, na prowadzenie wysuwa się Karola Nawrocki. Kandydat PiS uzyskał 50,63 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,37 proc.