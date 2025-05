Gortat apeluje ws. wyborów i Karola Nawrockiego. "Opamiętajcie się"

– Nie wyobrażam sobie, żeby ten człowiek przejął pozycję prezydenta naszego kraju. Bardzo głośno apeluję do wszystkich młodych ludzi, którzy mają prawo głosu: opamiętajcie się! Bo jest to bardzo ważna decyzja na kolejne pięć lat – takimi słowami zaapelował do młodych ludzi Marcin Gortat.