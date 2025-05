– Walka w tych wyborach toczy się o to, czy w Pałacu Prezydenckim rządzić będą gangsterzy. Chodzi o to, aby Pałac nie był dziuplą. A pan Andrzej Duda zrobił z Pałacu dziuplę, bo przetrzymywał tam Kamińskiego i Wąsika – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusz Joński, europoseł KO.

Joński ostro i o Nawrockim, i o Dudzie

– W moim przekonaniu oni się po prostu przeprowadzą do Pałacu i będą bardzo często odwiedzali Nawrockiego. Zresztą pan Wielki Bu był pytany między innymi, jak teraz będzie się odnosił do pana Nawrockiego, gdyby ten został prezydentem, i odpowiedział: "To jest dla mnie dalej Karol, mam do niego telefon". Oni wszyscy tu pójdą do niego – przestrzegał Dariusz Joński.