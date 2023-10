W yniki exit poll w niedzielę wieczorem dały Koalicji Obywatelskiej 31,6 proc. poparcia. Lider PO Donald Tusk zabrał głos w siedzibie sztabu wyborczego, gdzie skomentował tę na razie nieoficjalną decyzję wyborców. Wyniki PKW znane będą najpewniej we wtorek przed południem. – To jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS-u! – powiedział Tusk.





"Słuchajcie, zrobiliśmy to!" Porywające przemówienie Donalda Tuska po ogłoszeniu wyników

Natalia Kamińska

Wyniki exit poll w niedzielę wieczorem dały Koalicji Obywatelskiej 31,6 proc. poparcia. Lider PO Donald Tusk zabrał głos w siedzibie sztabu wyborczego, gdzie skomentował tę na razie nieoficjalną decyzję wyborców. Wyniki PKW znane będą najpewniej we wtorek przed południem. – To jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS-u! – powiedział Tusk.