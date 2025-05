Co mówił o kibolach śp. Lech Kaczyński?

– Doszło do zdarzeń, które powtarzać się nie mogą, które są niebezpieczne zawsze, bo grożą mieniu, ale jeszcze, co znacznie istotniejsze, grożą ludzkiemu zdrowiu, jak wykazały ostatnie lata – czasami nawet i życiu. Grożą też poczuciu bezpieczeństwa, spokojowi obywateli, ich poczuciu godności. Inaczej mówiąc, są to zdarzenia niezmiernie wręcz niebezpieczne i będziemy z nimi zaciekle walczyć – tak mówił w 2006 roku prezydent Lech Kaczyński. To był jego komentarz do kibolskich zamieszek w Warszawie.