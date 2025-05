W górach granice państw dla turystów nie istnieją. W Karkonoszach raz wędrujemy po polskiej stronie, żeby za chwilę bez problemu przejść na stronę czeską. Szczególnie chętnie robiło to wielu turystów w okolicy Śnieżki. Zaledwie 3,5 kilometra od królowej Karkonoszy znajduje się popularne schronisko Luční bouda. Niestety od 1 czerwca będzie ono w zasadzie nieczynne.

Od 1 czerwca zamkną dla wędrowców uwielbiane schronisko w czeskich Karkonoszach

"Informujemy, że od 1 czerwca 2025 roku Luční bouda przejdzie w tryb pracy awaryjnej. Musieliśmy podjąć tę decyzję ze względu na długotrwałe i wielokrotne ograniczenia dostępu do naszej posesji przez Administrację Karkonoskiego Parku Narodowego (KRNAP), które zasadniczo uniemożliwiają normalne funkcjonowanie obiektu" – przekazano w oficjalnym oświadczeniu.

Te ograniczania polega na dokładnym weryfikowaniu, czy pojazdy dojeżdżające do schroniska mają zezwolenie na wjazd do parku narodowego. Od jesieni jest to weryfikowane dzięki monitoringowi. Ten jest bardzo skuteczny. Wystawił już minimum 16 mandatów na łączną kwotę ponad 50 tys. zł (300 tys. koron czeskich).