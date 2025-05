Ryanair otwiera nową trasę z Polski. Tym razem z Wrocławia do Hiszpanii Fot. PIOTR DZIURMAN/REPORTER/East News

REKLAMA

Sezon na ogłaszanie nowych tras na jesień i zimę został właśnie rozpoczęty. W czwartek 29 maja Ryanair poinformował, że od października poleci do Edynburga z Rzeszowa i Sofii z Krakowa. Po południu do systemu wpadła jednak jeszcze jedna nowość. Ta zdecydowanie wywoła najwięcej emocji.

Nowa trasa Ryanaira z Polski do Hiszpanii. To jedno z najpiękniejszych miast w kraju

Nową trasę Ryanaira w systemie rezerwacyjnym przewoźnika zauważył serwis Fly4free.pl. Z przekazanych przez serwis informacji wynika, że już w grudniu będzie można polecieć z Wrocławia do Sewilli w Hiszpanii.

REKLAMA

Debiut tego połączenia zaplanowano na 6 grudnia. Można więc uznać, że będzie to pewnego rodzaju prezent przewoźnika dla polskich turystów, którzy uwielbiają latać do Hiszpanii. Połączenia te mają być realizowane dwa razy w tygodniu – w soboty i poniedziałki, a samoloty z Polski będą startowały ok. godziny 16:00.

Polskim turystom zalet tego miasta chyba przedstawiać nie trzeba. Największą atrakcją Sewilli jest oczywiście Alkazar. To dawny pałac królewski, którego historia sięga XI wieku. To właśnie tam zapadały decyzje m.in. o wysłaniu w podróż Magellana. Tam także przyjmowano Krzysztofa Kolumba po tym, jak ten odkrył Amerykę. Wizyta w Sewilli nie liczy się oczywiście bez zwiedzenia pięknego Placu Hiszpańskiego.

REKLAMA

Nowa trasa Ryanaira z Wrocławia ruszy po ponownym otwarciu lotniska

Baczni obserwatorzy mogli zauważyć, że większość nowych tras Ryanaira została ogłoszona na koniec października, ale ta we Wrocławiu zostanie otwarta dopiero na początku grudnia. Nie jest to przypadek. Na początku jesieni lotnisko we Wrocławiu zostanie całkowicie zamknięte na 40 dni z powodu ogromnego remontu.

Jak informowaliśmy na łamach naTemat, żaden samolot nie ruszy z tamtejszego pasa startowego w dniach 24 października-4 grudnia. W tym czasie dokładnej przebudowie zostanie poddana płyta lotniska.

REKLAMA

Plan na tych 40 dni jest bardzo ambitny. Celem jest bowiem budowa nowej płyty postojowej, nowej płyty odladzania, drogi kołowania o długości ok. 2,5 km, drogi zjazdowej z drogi startowej, remont dróg kołowania i dostosowanie płyty do obsługi większych maszyn. Dzięki temu liczba obsługiwanych równolegle maszyn z obecnych 16 wzrośnie do 28.