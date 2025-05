II tura wyborów 2025 oficjalnie rozpoczęta. Za oceanem głosowanie potrwa do 2:00 w nocy

Blisko 1000 Polaków zagłosuje w wyborach prezydenckich w Argentynie, Brazylii i Meksyku. Z danych udostępnionych przez PKW wynika, że do urn wyborczych powinno się tam udać odpowiednio 238, 224 i 480 polskich wyborców. To więcej niż podczas I tury wyborów 2025.

W rozmowie z PAP wicekonsul Bartosz Kniecicki w Kurytybie podkreślił, że Polacy w Brazylii są wyjątkowo zmotywowani, aby wziąć udział w głosowaniu. Dodał, że dla wielu osób jest to rodzinne wydarzenie. I choć głos może oddać jedna czy dwie osoby, to w lokalach wyborczych pojawiają się w o wiele liczniejszym gronie.

Wybory 2025 w USA rozpoczęte. Polonia ruszyła do urn

O godzinie 13:00 czasu polskiego i 7:00 w USA rozpoczęło się głosowanie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Polonia w stanach, podobnie jak ta w Brazylii, także jest wyjątkowo zmotywowana do udziału w głosowaniu. Chęć oddania głosu zgłosiło nieco ponad 60 tys. osób. Dla porównania w pierwszej turze liczba ta była aż o 17 tys. niższa.

W sumie w USA głos będzie można oddać w 57 obwodach w 23 stanach. Najwięcej Polaków do urn uda się jednak w Chicago i Nowym Jorku. W obu miastach do komisji zgłosiło się po 19 tys. polskich wyborców.

Głosowanie w Stanach Zjednoczonych będzie możliwe nawet do godziny 6:00 w niedzielę 1 czerwca czasu polskiego. Jest to winą różnicy czasu. Jeśli przebywacie poza granicami polski i zgłosiliście chęć wzięcia udziału w głosowaniu za granicą, pamiętajcie, że lokale wyborcze zawsze czynne są od godziny 7:00 do godziny 21:00 czasu miejscowego. Podobnie zresztą będzie także w niedzielę w Polsce.