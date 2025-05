"Na południu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad – czytamy w komunikacie IMGW.

Gdzie jest burza – alerty IMGW

Alerty wydano dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Szczegółowo obejmują one następujące powiaty:

W województwie dolnośląskim : zgorzelecki, lubański, lwówecki, karkonoski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki. W województwie opolskim : nyski, prudnicki, krapkowicki i głubczycki. W województwie śląskim : kędzierzyńsko-kozielski, raciborski, Rybnik, wodzisławski, rybnicki, pszczyński, Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała oraz żywiecki. W województwie małopolskim : oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, nowosądecki i gorlicki. W województwie podkarpackim : jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, strzyżowski, brzozowski, rzeszowski, przeworski, łańcucki, jarosławski i lubaczowski. W województwie lubelskim : leżajski, niżański, biłgorajski, stalowowolski, kraśnicki, janowski, zamojski, tomaszowski oraz hrubieszowski.

Na zachodzie kraju ostrzeżenia obowiązują od godziny 14:00 do około 22:00–23:00, natomiast na wschodzie od 14:00 do północy.

IMGW wydał alerty przed burzą na południu Polski

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, niedziela 1 czerwca zapowiada się ciepło i letnio. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C na północy i Podhalu, około 25°C w centrum, do nawet 27°C na południu. Na Helu chłodniej – około 14°C. W niedzielę na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 27 st. C.